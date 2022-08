Un élu de Kharkiv en Ukraine limogé pour des vacances à Nice

Un Ukrainien pas comme les autres a passé des vacances sur la Côte d’Azur cet été, et ça lui coûté cher.

Le deuxième adjoint au Maire de la ville bombardée de Kharkiv a été limogé pour avoir passé des vacances à Nice alors que son pays est en guerre. Selon nos confrères de 20 Minutes, Sergeï Kolesnik était allé jusqu’à poster des photos de son séjour sur les réseaux Facebook et Instagram. Par exemple, on le voyait tout sourire devant la fontaine de la place Masséna. Il s’était affiché également en train de monter dans une Porsche.

Head of the department of land relations of the Kharkiv City Council Sergey Kolesnik. Refugee in Nice on Porsche. pic.twitter.com/0rGFzWT86X

— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) August 25, 2022