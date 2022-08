« How are Riou? » la nouvelle émission de fin de journée sur Radio Monaco

Maxime Riou, Océane et Wahib font leur show dans « How are Riou? » sur Radio Monaco. Du lundi au vendredi, de 17h à 20h, retrouvez-les pour trois heures de divertissement et d’informations aux côtés d’invités prestigieux. Chroniques lifestyle, people, médias et réseaux sociaux rythment ce nouveau rendez-vous incontournable de la rentrée sur Radio Monaco.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maxime Riou (@maxxriou)

Tous les soirs, retrouvez le « Real or Not Real »: Parmi trois infos lues à l’antenne, une est fausse. Un auditeur doit dénicher l’intrus pour gagner des cadeaux. Le « Gossip du jour » pour revenir sur l’actu people, le point médias, le billet d’humeur et les tendances Twitter rythment, dans la bonne humeur, les trois heures d’émission. Toutes les demi-heures, Jean-Christophe Sanchez fait également un point sur l’actualité. Eric Embriaco, lui, s’occupe de l’info mobilité en temps réel.

Des invités prestigieux

Karine Ferri était l’invitée exceptionnelle de la grande première d' »How are Riou? » enregistrée à La Villa Mauresque à Saint-Raphaël, ce lundi 29 août. L’animatrice de TF1 est aussi la marraine de l’émission. De nombreux autres invités sont attendus tout au long de cette saison.