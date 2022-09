Monaco-Troyes: est-ce la faute de l’arbitre ?

Après son match nul encourageant contre le PSG au Parc des Princes, l’AS Monaco a sombré à domicile contre Troyes. En infériorité numérique, les Rouge et Blanc ont perdu 4 buts à 2. Le directeur sportif, Paul Mitchell, conteste les décisions de l’arbitre.

Décidément… Le début de saison en Ligue 1 semble bien fastidieux pour le club du Rocher. Mercredi soir, au Stade Louis II, l’AS Monaco a subi une méchante défaite contre Troyes. C’était dans le cadre de la 5e journée du championnat.

Pourtant, sur le papier, rien ne laissait présager un tel dénouement. En effet, cela faisait près de 10 ans que les joueurs du Grand Est n’avaient pas battu les Monégasques. De plus, les joueurs de Philippe Clément venaient tout juste d’engranger de la confiance grâce à leur match nul contre le PSG. Mais voilà, on peut très bien tenir tête au leader et flancher trois jours plus tard contre un adversaire beaucoup moins impressionnant.

Les hauts et les bas de Maripan

Mercredi soir, les fans de l’ASM ont donc passé une soirée cauchemardesque. Pourtant, tout avait bien commencé avec un but de la tête de Guillermo Maripan à la 10e minute de jeu. Après avoir ouvert le score, le Chilien attirait à nouveau l’attention. Mais cette fois pour une faute sur Mama Baldé. Carton jaune. Le début de la fin.

En effet, en fin de première période, le défenseur monégasque portait son bras à hauteur du visage de Florian Tardieu. Contact, coup de sifflet, carton rouge…et roulade de douleur pour enrober le tout. Qu’importe le jeu de comédien que de nombreux observateurs ont cru déceler chez le Troyen, Maripan était bon pour le vestiaire. Entre temps, les joueurs de l’Aube avaient égalisé… Et une fois réduits à 10, les rouges et blancs perdaient le contrôle. À la pause, ils étaient déjà menés 2-1.

Si ce n’est le but d’Aguilar à la 48e minute de jeu, la seconde période n’aura été qu’une descente aux enfers pour l’ASM. En infériorité numérique, les hommes de Philippe Clément n’auront pas résisté aux assauts des Troyens. Verdict sans appel: victoire 4 buts à 2 pour les visiteurs.

Paul Mitchell conteste l’arbitrage

Preuve de la douleur suscitée par ce scénario: la direction du club a du mal à avaler la pilule. En zone mixte après le match, Paul Mitchell s’est dit « agacé, frustré et en colère ». Le directeur sportif du club du rocher estime que l’arbitre a commis des erreurs. Selon lui, Ruddy Buquet n’aurait pas du infliger un carton rouge à Maripan. D’autant que, selon lui, le club monégasque subit « des décisions souvent en sa défaveur ». « Je demande de la cohérence, s’emporte Paul Mitchell. Vous ne pouvez pas expulser quelqu’un qui lève légèrement le bras et laisser Neymar sur le terrain dimanche après son coup de coude contre notre joueur Camara ».

De son côté, Philippe Clément abonde. Pour l’entraineur des rouges et blancs: « il faut de l’équité. Avoir une idée claire de ce qui est une faute ou non« . Le technicien belge redoute en effet que les mauvaises expériences du début de saison ne portent atteinte au moral des troupes. « Mes joueurs vont avoir peur d’aller au duel et ça c’est un grand problème« , explique l’entraineur.

Peu importe les événements d’hier soir, l’ASM va devoir rapidement se ressaisir. Ce week-end, le club monégasque joue le derby azuréen contre l’OGC Nice. Ce sera dimanche soir, à 20h45. Or, les Aiglons se sont remplumés depuis leur humiliation contre l’OM. Hier soir à Lille, ils se sont imposés 2 buts à 1 contre le LOSC. Et dimanche soir un certain Sofiane Diop sera sur le terrain, sous les couleurs du GYM.