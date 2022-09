Bouclier solaire : une piste face au réchauffement climatique ?

Un bouclier solaire face au réchauffement climatique ? Et pourquoi pas. C’est en tout cas un projet de l’Organisation Mondiale pour la Protection de l’Environnement et de son président Gilles Lazzarini. Après un été 2022 caniculaire à Monaco et en France, chacun d’entre nous s’aperçoit de l’urgence climatique. Scientifiques, militants et citoyens réfléchissent à des solutions d’avenir.

Pleins phares aujourd’hui sur le bouclier solaire.

Le changement climatique : une réalité indéniable

Selon Météo France, les canicules pourraient être deux fois plus fréquentes d’ici 2050. Si nous ne maitrisons pas les émissions de gaz à effet de serre, il y a alors trois chances sur quatre pour que le nombre annuel de jours de vagues de chaleur passe de cinq à 25 jours en fin de siècle. (par rapport à la période 1976 – 2005).

Par ailleurs, d’après une étude publiée par la revue « Science », les enfants nés en 2020 subiront sept fois plus de vagues de chaleur ou encore trois plus d’inondations qu’une personne née en 1960.

Bref, vous l’aurez compris les avis sont unanimes : il y a urgence.

Le bouclier solaire pour supporter le réchauffement climatique ?

C’est pourquoi l’OMPE propose son fameux bouclier solaire. Imaginez-le comme un immense parasol noir positionné entre la terre et le soleil. Ce bouclier, selon Gilles Lazzarini, permettrait de créer une zone ombragée. Et cela, selon les besoins du moment. Télécommandé depuis la terre, le bouclier serait activé en fonction des canicules ou des épisodes de sécheresse par exemple.

Ce système permettrait donc de filtrer le rayonnement solaire sur une ou plusieurs zones terrestres. Le bouclier serait doté de filtres, mais aussi de plusieurs axes d’inclinaison et de rotation pour être un véritable caméléon.

Aujourd’hui il s’agit d’un projet à l’étude. Il manque des fonds pour approfondir sa faisabilité technique puis le voir devenir une réalité.

Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de l’OMPE.

