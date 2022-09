L’AS Monaco dévoile son centre de performance 5 étoiles

L’AS Monaco a inauguré son nouveau centre d’entraînement dit « centre de performance ». Le club de football de la Principauté dispose désormais d’un outil de travail ultra-moderne offrant aux joueurs des équipements dernier cri.

Il aura fallu trois ans et demi de travaux et 55 millions d’euros d’investissement pour qu’un « rêve d’il y a 10 ans » devienne réalité. Ce rêve, c’était celui de Dmitry Rybolovlev. Dès son arrivée à la tête du club, le président a souhaité doter l’AS Monaco d’un centre d’entraînement digne de son standing et à même de placer les joueurs du groupe professionnel dans des conditions optimales devant leur permettre d’atteindre des objectifs élevés.

Performance et bien-être

Situé à la Turbie, avec sa vue imprenable sur la Méditerranée, le nouveau centre de performance est désormais pleinement opérationnel. Il est doté d’un vestiaire composé de 38 sièges disposant chacun d’un box de rangement et d’un écran digital, d’une salle de gym faisant face à une immense baie vitrée donnant directement sur les terrains, d’un espace médical, d’un centre de balnéothérapie, d’un espace de repos comprenant 5 capsules (« dream box ») dans lesquelles les joueurs peuvent se reposer avec la musique d’ambiance, le parfum et la lumière de leur choix et d’une cafétéria.

A l’extérieur, 3 terrains, dont 1 homologué UEFA / FFF, sont désormais à disposition du groupe professionnel, soit 1 terrain supplémentaire. Une tribune de 280 places jouxte l’un d’eux, permettant ainsi d’accueillir du public lors des entraînements du groupe professionnel et d’y disputer les rencontres de Youth League (groupe U19).

L’entraîneur Philippe Clément et les joueurs Youssouf Fofana et Axel Disasi nous donnent leurs impressions (audio ci-dessous) lors de l’inauguration du centre de performance.