Les peurs profondes : comment les affronter ?

Nous faisons tous face à des peurs profondes. Chez chaque être humain elles sont plus ou moins fortes mais très souvent inconscientes. Au fil des années, nous allons alors mettre en place des mécanismes subtils pour ne pas avoir à les affronter. Est-ce vraiment la bonne stratégie à adopter ? Que faire pour dénouer ces peurs ? Réponse avec Kévin Finel, co-fondateur de Psychonaute.

D’où viennent nos peurs profondes ?

La plupart du temps, nos peurs profondes sont liées à des évènements survenus pendant notre enfance. Il peut s’agir de faits insignifiants une fois à l’âge adulte, mais ces blessures laissent des traces en nous. Alors, nous allons tout faire pour éviter de vivre à nouveau une blessure. Nous allons contourner toute situation qui pourrait raviver la douleur. Prenons l’exemple de la blessure de l’abandon. Il peut s’agir d’un abandon au sens propre du terme comme d’un version plus figurée. C’est le cas si une personne qui devait être rassurante lors des premières années de notre vie a manqué à l’appel. Nous grandissons sur cette cassure et construirons ensuite nos relations en fonction de cet accroc, pour ne jamais avoir à le revivre. En réaction, pour se protéger, nous mettrons en place des mécanismes pour être appréciés ou bien aimés.

Le développement personnel : bonne ou mauvaise idée

Evidemment, nous pouvons travailler sur ces fameuses blessures pour affronter nos peurs profondes. Dans tous les cas, le développement personnel est une bonne idée puisque c’est un travail sur soi. Mais attention, il y a quand même un piège à éviter : renforcer ce que l’on croit être bien.

Toujours dans le cadre de la blessure de l’abandon, on va chercher à être plus apprécié ou aimé. Comme notre peur profonde est relativement inconsciente et bien masquée, il est compliqué de la distinguer. On risque alors de renforcer nos mécanismes pour rechercher à être de plus en plus aimé. Ainsi, stratégies de résistance et d’évitement gagnerons en puissance et la peur profonde persistera.

Que faire face à ses peurs profondes ?

Elles sont très souvent inconscientes. On peut toujours « scanner » les endroits en surréaction chez nous. Par exemple, ces fois où l’on a des attentes bien trop hautes, des réactions disproportionnées, et notamment dans nos relations.

C’est déjà un bon premier pas pour aller identifier nos peurs profondes. Bien sûr, l’accompagnement thérapeutique est aussi d’une grande aide pour avancer.