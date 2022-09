Apprendre à respirer avec le Pranayama

Aujourd’hui vous découvrez une toute nouvelle coach de la team Radio Monaco Feel Good : Sandrine Vimes. Elle est professeure et formatrice de Yoga. Retrouvez-la à Cap d’Ail au coeur du centre Kaladvaita.

Cette saison, Sandrine va nous apprendre à respirer grâce au Pranayama. Vous vous dites certainement : mais je sais respirer ! Et vous avez totalement raison si on parle de la fameuse respiration spontanée. Ici, il s’agit d’aller plus loin dans la maitrise et l’art de comprendre sa respiration. Cap donc sur le Pranayama.

Qu’est ce que le Pranayama ?

Le Pranayama est la discipline du souffle universel. En sanskrit, le terme « prana » désigne le souffle et « yama » la maitrise du souffle. Prana est l’énergie qui pénètre l’univers à tous les niveaux. C’est à la fois l’énergie physique, mentale, intellectuelle, sexuelle, spirituelle et cosmique. C’est le premier moteur de toutes les actions.

Le Pranayama offre de nombreux bienfaits. L’élasticité des poumons s’installe, ce qui facilite leur capacité de remplissage et de vidange. Ça favorise en même temps une meilleure oxygénation de tout l’organisme.Par ailleurs, grâce à cet apport d’oxygène supplémentaire, les facultés physiques, organiques, physiologiques, sensorielles et mentales sont également boostées.

Si c’est la première fois que vous effectuez du Pranayama ou tout autre type de yoga, rejoignez d’abord un cours supervisé par un professionnel.

Tous les cours de Yoga avec Sandrine Vimes ICI Elle propose notamment un cours de Pranayama le jeudi soir à 18 heures.