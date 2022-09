Lors de la période de rentrée, nous sommes nombreux à faire face à l’anxiété automnale. Et c’est bien normal puisque le mois de septembre est synonyme de retour à la réalité. Aujourd’hui, Lynda Pausé, coach en développement personnel, vous délivre quelques astuces pour déjouer l’anxiété automnale.

Pourquoi le mois de Septembre est-il associé au stress ?

Les facteurs sont assez multiples. Entre la fin de l’été et des vacances, les jours qui raccourcissent ou encore l’automne qui approche à grands pas. En tant qu’être humain, nous sommes connectés à l’énergie de la terre et de son cycle.

D’ailleurs voici la symbolique des quatre saisons. Le printemps est généralement synonyme de lancement, de création et de renaissance. L’été c’est plutôt le rayonnement, l’aboutissement, ou encore la concrétisation. L’automne lui fait écho à l’expérience, la maturité. Et enfin, l’hiver est la période idéale pour introspecter nos apprentissages, hiberner ou encore réfléchir avant de renaitre au printemps.



Comment déjouer l’anxiété automnale ?

C’est une réalité pour certains d’entre nous mais il existe quelques clefs pour la contourner.

Première étape : respirer. Dès que le stress ou l’anxiété nous envahit, il est bon de prendre le temps de se concentrer sur sa respiration. Vous pouvez tenter la respiration au carré. Il suffit d’inspirer sur 4 temps, de retenir votre respiration sur 4 temps. Ensuite, vous respirer sur 4 temps et vous retenez votre respiration sur le même temps. N’oubliez pas de répéter l’exercice 4 fois.

Pourquoi ne pas miser sur l’exercice physique ? Idéal pour relâcher la pression et évacuer ses émotions.

Idem pour la méditation et la cohérence cardiaque pour se recentrer sur le moment présent. Vous pouvez aussi vous tourner vers la musique, le dessin, les balades en nature : toute activité qui vous apporter du bonheur et du lâcher prise.