Le Prince Albert II inaugure la Diagonale de l’AS Monaco

Le Centre de formation de l’AS Monaco Football Club dispose depuis 2020 d’un bâtiment flambant neuf à Cap d’Ail. Après plusieurs reports en raison de la crise sanitaire, S.A.S le Prince Albert II a enfin pu inaugurer les lieux.

Si vous cherchez la Diagonale dans le quartier Saint-Antoine, à Cap-d’Ail, pensez à lever les yeux au ciel. Le bâtiment ultra moderne dédié aux jeunes de l’AS Monaco se situe en haut des escaliers, en face du Stade Didier Deschamps. L’emplacement idéal, à deux pas du Stade Louis II, est loin d’être le seul atout de cet immeuble.

En effet, le Centre de formation de l’AS Monaco Football Club dispose depuis deux ans d’un site unique dédié au développement et au bien-être des joueurs. Après le Centre de performance de la Turbie, la Diagonale a donc eu droit ce jeudi 8 septembre à son inauguration en grande pompe. S.A.S le Prince Albert II s’est rendu sur place pour couper le ruban. Le Souverain a également visité les différents espaces dédiés aux 69 jeunes de l’académie. Des joueurs qui évoluent entre la catégorie U17 et le groupe Elite.

Une scolarité sur-mesure

La Diagonale Academy AS Monaco offre à ces footballeurs en herbe un cadre complet pour leur vie quotidienne. Sur 6 niveaux, le bâtiment comprend des espaces dédiés à l’hébergement, à la restauration, aux soins, à la préparation physique, à la détente, mais aussi à l’enseignement.

Et pour cause, la scolarité est l’un des piliers essentiels du Centre de Formation. Ici les classes se font en petits groupes et deux heures d’études sont programmées chaque soir. Cela permet de suivre en détail le travail et la progression de chacun. Et ça marche. Depuis trois ans, l’Academy affiche un taux de réussite au bac de 100%. Alain Zadi, 18 ans, fait partie des lauréats de juin 2022. Ce gardien de but originaire du Val-de-Marne a conscience de la qualité de l’enseignement dispensé au sein de la Diagonale.

Un programme exigeant

Admis dans l’établissement dès la classe de seconde, et à partir de 15 ans, les futurs footballeurs ne sont pas seulement choyés. Ils doivent aussi suivre un programme très strict. Ici rien n’est laissé au hasard. Pas question par exemple de rater son petit-déjeuner. Sinon, pas d’entrainement. « Ils doivent comprendre qu’en sautant un repas, ils mettent leur corps en danger« , explique Sébastien Muet, nommé directeur du Centre de formation au printemps dernier.

Autre exemple de l’exigence ambiante: l’obligation pour les mineurs de laisser leur téléphone portable dans un casier fermé dès 21h30. Selon la direction, cela permet de préserver leur temps de sommeil, extrêmement important. Pour la même raison, dans les chambres des plus jeunes, les écrans télés s’éteignent automatiquement à 22 heures.

Eloignés de leur famille, soumis à un emploi du temps très rempli, les élèves ont parfois le blues. « C’est difficile« , reconnait un des élèves de Terminale STG. Alors pour préserver le moral les troupes, l’Académie s’emploie aussi à organiser les retrouvailles avec leurs familles. En outre, les éducateurs et le personnel soignant sont aux premières loges pour apporter un soutien émotionnel aux élèves. Pascal de Maesschalck est le directeur du développement des jeunes. Selon lui, la Diagonale tire ses atouts de la configuration du bâtiment et de ses équipes.

Avec cinq champions du monde issus de ses rangs, le Centre de formation de l’AS Monaco disposait déjà d’arguments solides pour attirer les meilleurs. D’ailleurs, le club fait partie du Top 5 des meilleurs centres de formation en France. Ainsi, la modernité de ses nouveaux locaux ne pourra que renforcer son pouvoir d’attraction. C’est tout l’objectif. En effet, les clubs se livrent une concurrence féroce pour mettre la main sur les futurs génies du ballon rond. Selon le directeur du Centre de formation, les recruteurs proposent aux pépites et à leur parent de signer leur contrat dès l’âge de 13 ans. Comme le dit un certain Kylian Mbappé: « il n’y a pas d’âge pour réussir« .