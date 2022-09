S.A.S. Le Prince Albert II adresse au roi Charles III ses condoléances

Après la décès de la reine Elizabeth II, S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco adresse à la famille royale et au peuple du Royaume-Uni ses pensées et prières.

C’est avec « une profonde tristesse » que le souverain monégasque et sa famille ont appris le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Dans la dépêche officielle tout juste transmise à Buckingham Palace, il transmet à Charles III, ainsi qu’aux membres de la famille royale et au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth, ses plus sincères condoléances.

Le Prince Albert II salue « L’engagement et le dévouement inébranlables de Sa Majesté au cours de son règne ». « Elle a véritablement représenté l’unité et la dignité du Royaume-Uni au cours des sept dernières décennies » ajoute le souverain qui a rencontré la reine Elizabeth II à de nombreuses reprises.