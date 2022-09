Le constat est sans appel : le réchauffement climatique est une réalité. L’été 2022 en a été la preuve formelle avec la multiplication d’évènements climatiques sévères. Alors, quel bilan pouvons-nous en tirer ? On fait le point avec Florent Favier sur « L’été de tous les excès ».

L’été de tous les excès : retour sur la saison 2022

Les évènements climatiques se multiplient ! Alors, évidemment, cela ne signifie pas que de tels épisodes caniculaires, par exemple, auront lieu tous les ans. En revanche, ils vont devenir bien plus fréquents qu’avant. D’ailleurs, ils ont des manifestations très différentes voire contradictoires aux quatre coins du globe. Si la France a souffert de la sécheresse, le Pakistan encaisse des inondations impressionnantes. La multiplication des phénomènes extrêmes n’est pas nouvelle. En effet, elle touche des pays bien moins favorisés depuis plusieurs années. Mais cette année, nous en avons pris plus conscience car les pays développés aussi ont été impactés !

L’été de tous les excès : un retour en arrière est-il possible ?

A ce stade, selon les plus grands experts et les institutions spécialisées nous ne pouvons que ralentir la vitesse et l’intensité des catastrophes climatiques qui nous menacent. Même si demain nous cessions toutes les émissions de gaz à effet de serre, les phénomènes extrêmes continueraient de s’amplifier. Il faudrait plusieurs milliers d’années pour que le CO2 que nous avons émis en grandes quantités se résorbe.

Pour autant, l’optimisme est encore de rigueur. Aujourd’hui plus personne ou presque ne nie les effets de notre activité sur le climat. Nous allons donc changer et adapter nos comportements pour essayer de faire autant avec moins.