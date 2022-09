Les Chefs étoilés font leur festival à Monte-Carlo

La nouvelle édition du Festival des Étoilés est lancée à Monaco. À cette occasion, Emmanuel Pilon, le nouveau Chef du Louis XV d’Alain Ducasse a répondu aux questions de Nathalie Michet.

La rentrée peut parfois être réjouissante ! C’est le cas à Monaco où les fins gourmets savourent en ce moment le Festival des Étoilés. Organisé par la SBM, ce rendez-vous d’exception réunit en cuisine des chefs de la Principauté et du monde entier. Concrètement, il s’agit d’organiser des repas gastronomiques à quatre mains. Par exemple, le 2 septembre dernier, le nouveau Chef du Louis XV, Emmanuel Pilon, a travaillé en cuisine avec la célèbre Cheffe britannique, Clare Smyth. Un coup d’envoi de haute-volée pour cette deuxième édition du Festival des Étoilés.

Les leçons d’Alain Ducasse

Originaire de Lyon, Emmanuel Pilon, 36 ans, porte depuis le mois de mai dernier la toque du Chef dans les cuisines du restaurant trois étoiles de l’Hôtel de Paris. Alain Ducasse met ainsi en lumière l’un de ses protégés. Formé au Louis XV et au Plaza Athénée par le Maître de la naturalité, Emmanuel Pilon se donne pour mission de respecter l’univers d’Alain Ducasse. Le jeune Chef défend ainsi une cuisine saine et proche de la nature. Conscient des enjeux écologiques, le Lyonnais promeut une carte flexible et privilégie les produits locaux. On trouve par exemple dans son garde-manger, l’huile d’olive de la Trinité et les framboises de l’arrière-pays niçois. Et aussi – pourquoi pas ? – le concombre de mer.

Un gars, une fille: de la magie !

Fort d’un savoir-faire solide et d’un goût prononcé pour l’inattendu, le Chef Emmanuel Pilon a donc trouvé une alliée précieuse pour le Festival des Étoilés. En effet, Clare Smyth est une superstar de la gastronomie. Et pas seulement, parce qu’on l’a vue dans la dernière édition de Top Chef en France. Après avoir dirigé les cuisines de Gordon Ramsay, la Nord-Irlandaise a ouvert son propre restaurant à Londres, le Core by Clare Smyth. L’établissement a obtenu trois étoiles Michelin dès 2021. Ultra douée pour sublimer les produits populaires- comme la pomme de terre et l’oignon- la Cheffe britannique fait des étincelles. Et son passage au Louis XV d’Alain Ducasse n’a pas fait exception.

Au terme de ce déjeuner multi-étoilés, nous avons pu rencontrer le Chef Emmanuel Pilon. Il nous parle de cette expérience à quatre mains, de son métier et de sa philosophie.



Si vous souhaitez planter votre fourchette dans une assiette du Festival des Étoilés, sachez que le prochain rendez-vous se tiendra le 15 octobre. Le Chef Yannick Alléno et le Chef Bruno Verjus prépareront un dîner à quatre mains au Pavyllon Monte-Carlo de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. D’autres repas d’exception se dérouleront au fil de l’automne. Enfin, le Festival se refermera le 23 novembre avec un Gala organisée au One Monte-Carlo. La SBM promet une soirée exceptionnelle où ses chefs étoilés – Alain Ducasse, Marcel Ravin, Yannick Alleno et Dominique Lory – cuisineront face aux convives.