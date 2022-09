Traquez les déchets avec Nice Plogging

Beaucoup d’entre nous désirent s’investir pour la planète sans savoir comment s’y prendre. Et bien pourquoi ne pas commencer par le Plogging avec « Nice Plogging » ? Aujourd’hui Mathieu Périno, membre bénévole du collectif niçois, vous fait découvrir le Plogging !

D’où vient le plogging ?

Cette pratique est née en Suède en 2016. A la base, il s’agit de combiner le jogging et le ramassage des déchets. Ce mouvement a ensuite pris une ampleur internationale et a fini par atterrir à Nice. En 2018, des azuréens ont alors fondé le collectif « Nice Plogging » pour permettre à chacun de participer à l’effort commun ! Pour être accessible, le collectif niçois propose des séances de marche, plus ou moins rapides !

Evidemment, gants, pinces et sacs sont fournis. Et bonne humeur garantie.

Une action concrète en faveur de la planète

Si vous souhaitez agir, sachez que le collectif niçois organise trois RDV par semaine :

– Mercredi soir dans les quartiers niçois (Garibaldi, Musiciens, Libération, Carras, etc.)

– Samedi à 10 h à la digue du port

– Dimanche à 10 h à Opéra Plage

Par ailleurs, vous pouvez prendre part à une multitude d’actions ce week-end. Monaco et la France participent au World Clean Up Day. Vous pouvez retrouver toutes les initiatives juste ICI !

Le collectif « Nice Plogging » se joint à ce mouvement international et propose aussi des collectes conviviales.