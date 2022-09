Quels sont les trois types de respiration ?

Comme chaque mercredi vous apprenez à écouter et poser votre respiration avec Sandrine Vimes. Elle est professeure et formatrice de Yoga. Retrouvez-la à Cap d’Ail au coeur du centre Kaladvaita.

Aujourd’hui elle décrypte trois types de respiration.

La respiration normale ou spontanée

Cette respiration se fait naturellement, sans aucune volonté de notre part. C’est elle qui nous maintient en vie. Nous pouvons observer ce mécanisme naturel lors du stade 1 de la respiration Ujjāyī dont nous parlerons très prochainement sur Radio Monaco Feel Good.

Celle dite » Un peu plus longue que la normale »

Elle demande une intervention de la volonté pour transformer le cycle spontané en l’allongeant pas à pas. On peut l’observer lorsque l’on pousse des soupirs de soulagement par exemple.

La respiration longue, lente et profonde

Et enfin, la troisième et dernière : la respiration longue, lente et profonde. C’est une respiration contrôlée à laquelle on s’adonne une fois qu’on a compris les mécanismes des deux premières.

Quand on la pratique, on peut observer son trajet qui se découpe en 5 étages ascendants et descendants.

La respiration s’échelonne dans le bas ventre pelvis, entre le pubis et le nombril. Ensuite dans l’abdomen au niveau de la taille entre le nombril et les côtes frontales. Puis, de la base de la cage thoracique jusqu’au milieu des seins. Avant d’atteindre les régions des clavicules et de la gorge. Et enfin, la zone des aisselles.

Tous les cours de Yoga avec Sandrine Vimes ICI Elle propose notamment un cours de Pranayama le jeudi soir à 18 heures.