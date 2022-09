Le collagène : l’allié santé et beauté !

Comme chaque jeudi Sandra Veziano, fondatrice de BE HEALTHY vous accompagne sur Radio Monaco Feel Good. Elle vous offre des conseils pratiques pour prendre soin de vous, tout au long de l’année. Aujourd’hui, pleins phares sur le collagène et ses bienfaits.

Qu’est ce que le collagène ?

C’est une protéine qu’on retrouve dans différentes structures de notre corps. Il est présent dans la peau, les cartilages, les tendons ou encore les ligaments et les tissus osseux. Sa mission ? Assurer l’élasticité et la régénération de tous ces tissus. Par ailleurs, on sait que le collagène est responsable de l’élasticité et de la résistance de la peau. Ainsi, quand il se dégrade, il entraine un vieillissement de notre peau et l’apparition de rides.

Où trouve-t-on du collagène ?

C’est plutôt compliqué d’en trouver dans l’alimentation. On peut quand même citer les abats et carcasses de viandes. On peut aussi miser sur les poissons et les fruits de mer : ils en contiennent peu, mais favorisent sa formation et sa production par le corps. Les légumes verts eux préviennent la dégradation des cellules et du collagène.

Il est possible de se supplémenter tout en veillant à choisir un bon collagène et en étant encadré ! Toutes les précisions de Sandra Veziano.