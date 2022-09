Le Festival Envie d’Ailleurs met le cap sur Cipières

Le Festival Envie d’Ailleurs nous emmène aujourd’hui à Cipières. C’est un joli village situé sur le territoire des Préalpes d’Azur ! Vous pouvez le découvrir notamment les 24 et 25 septembre prochain à l’occasion de la fête du Parc des Préalpes d’Azur !

Cipières : un coin de paradis

Cipières est un village au caractère bien marqué au cœur des Préalpes d’Azur. Il surplombe la vallée du Loup et offre une vue imprenable sur le massif du Cheiron. Idéal pour découvrir des maisons colorées, des ruelles escarpées et de beaux monuments. Et justement, si vous n’y êtes jamais allé vous pouvez flâner dans le village les 24 et 25 septembre prochain à l’occasion de la Fête du Parc des Préalpes d’Azur.

Un programme éclectique pour profiter en famille ou entre amis

Tout au long du week-end, vous profiterez d’un marché de producteurs, d’artisans et de commerçants. Ce sera l’occasion de rencontrer les acteurs qui font le territoire. Sans oublier une large palette d’activités, toutes gratuites sur inscription.

Christine Pianigiani vous a préparé une petite sélection des immanquables à Cipières.

Par exemple, le samedi 24 septembre avec une randonnée sous les étoiles à l’écoute du brame du cerf avec Jean-Maurice de l’association « Marche ou rêve ». Le lendemain, le 25 septembre plusieurs randonnées sont accessibles. Il y en a une qui s’élancera de Cipières jusqu’à Calern pour vous sensibiliser à la biodiversité ! Autre suggestion : la sylvothérapie avec un bain sonore en pleine nature ponctué d’exercices de bien-être.

