Lutte contre les incivilités : A Menton, l’heure n’est plus à la pédagogie

Contre les incivilités, le maire de Menton hausse le ton. Désormais, une amende de 135 euros sanctionnera systématiquement toute dégradation du cadre de vie des Mentonnais.

Yves Juhel, maire de Menton s’y est engagé lors du conseil municipal du 30 juin dernier : l’heure n’est plus à la pédagogie. Désormais, les dégradations du cadre de vie des Mentonnais, quelle qu’en soit la forme (déjections canines non ramassées, dépôts sauvages, mégots abandonnés, circulation des trottinettes sur les trottoirs etc.) feront l’objet de verbalisations systématiques.

La municipalité a récemment pris de nouveaux arrêtés en ce sens. Ainsi, pour chacune de ces incivilités, les contrevenants s’exposent désormais à une amende de 135 €. Après une période de tolérance et d’accompagnement avec notamment la distribution de cendriers de plage, cet été, l’installation de distributeurs de sacs canins et la diffusion de messages de sensibilisation, les récalcitrants seront maintenant d’office sanctionnés.

Une nouvelle campagne de communication

Des actions coup de poing ont d’ailleurs été menées, ces dernières semaines, dans différents quartiers de la ville, en préambule du lancement d’une nouvelle campagne : « Cette année, mission zéro incivilités ! » En effet, en cette rentrée, la mairie lance une grande campagne de communication auprès des administrés pour les sensibiliser et les informer des amendes prévues en cas d’infraction.