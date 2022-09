Le pouvoir et les bienfaits de l’écriture

Le pouvoir de l’écriture ! Et oui, si on y réfléchit l’écriture est un excellent moyen de se libérer, de poser ses pensées. C’est un lien invisible vers notre inconscient. Lynda Pausé décrypte tous les bienfaits de cet exercice.

L’écriture : une pratique aux multiples bienfaits

La toute première raison d’écrire est évidemment de se libérer. C’est très bénéfique pour extérioriser ses émotions, coucher sur le papier ses pensées réprimées. On peut d’ailleurs rédiger, pourquoi pas, une lettre à une personne avec laquelle on est en conflit. Ça peut fonctionner pour un parent à qui on ne parle plus depuis des années ou un collègue qui nous a profondément heurté. Le but est de déposer tous ses ressentis sans limite. Evidemment, il ne faudra pas faire lire ces mots à qui que ce soit. Le but n’est pas de blesser l’autre ! Par ailleurs, s’il s’agit d’un ressentiment il est conseillé de brûler la lettre juste derrière comme acte symbolique.

Et bien sûr il est aussi possible de s’adonner à l’écriture de façon très régulière un peu comme un journal intime.

Ecrire pour lutter contre ses additions

Il est aussi possible d’écrire à notre addiction. Cela peut prendre la forme d’un carnet de bord à tenir. Dès qu’une envie de céder à l’addiction se présente, on pose sur le papier tous nos ressentis. C’est un véritable exercice qu’il faut pratiquer régulièrement pour pouvoir se détacher de son addiction. Il est idéal pour mettre de la conscience sur notre rapport à la cigarette ou l’alimentation voire l’alcool selon les cas. Ici, il s’agit de couper le mode « pilote automatique » pour reprendre le contrôle de sa personne.

Ecrire booste et développe la créativité. En effet, plus on écrit, plus on libère. Résultat : on laisse plus de place à de nouvelles pensées et de nouvelles idées !

