L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo lance sa saison

Didier de Cottignies, délégué artistique de l’OPMC, nous dévoile les grandes lignes de la saison 2022-2023. Au programme: de grands musiciens, de grandes œuvres et une main tendue aux amateurs de musique classique qui s’ignorent encore.



Pour 2022-2023, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a préparé une programmation sur-mesure afin de faire plaisir à ses habitués et d’attirer de nouveaux spectateurs. Pour la soirée d’ouverture, ce samedi 24 septembre, Berlioz, Tchaïkovsky et Dvořák seront à l’honneur. Le directeur artistique, Kazuki Yamada, sera sur scène avec le violoniste Daniel Lozakovich. Ce virtuose suédois de 21 ans fait sensation dans le monde entier et cette saison il est en résidence à l’OPMC.

Les tubes de la musique classique

Né en 1856, l’orchestre monégasque promet – comme toujours – de grands concerts symphoniques dédiés à des compositeurs incontournables. Par exemple, deux soirées en hommage à Rachmaninoff sont prévues en octobre à l’Auditorium Rainier III. Fin janvier et début février, ce sera autour de Wolfgang Amadeus Mozart.

Entre-temps, un temps fort historique animera l’automne. En effet, le dimanche 16 octobre, l’OPMC proposera une version de concert de Déjanire. Camille Saint-Saëns a créé cet opéra en 1911 à Monte-Carlo. Il est donc programmé dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du Prince Albert Ier. En effet, Saint-Saëns fait partie des compositeurs avec lesquels le trisaïeul de S.A.S le Prince Albert II entretenait des liens d’amitié.

Parmi les nombreux rendez-vous de l’OMPC cette saison on peut également citer les concerts jeune public, les ciné-concerts ou encore les happy-hour dédiés à la musique de chambre. Une chose est sûre: l’orchestre de la Principauté encourage chaleureusement les profanes à se mêler aux passionnés.

Didier de Cottignies, le délégué artistique de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, répond à Nathalie Michet.