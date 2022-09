L’art de s’allonger, Savasana, avec Sandrine Vimes

Comme chaque semaine vous apprenez à écouter et à poser votre respiration avec Sandrine Vimes. Elle est professeure et formatrice de Yoga. Retrouvez-la à Cap d’Ail au coeur du centre Kaladvaita. Ce mercredi vous découvrez l’art de s’allonger !

S’allonger : c’est tout un art !

C’est ce que l’on nomme Savasana. Il s’agit d’une posture qui imite celle d’un cadavre. Elle évoque un état ressemblant à la mort dans lequel toutes nos afflictions mentales s’effacent. La maitriser est essentielle car elle permet aussi de bien observer sa respiration.

Alors pour bien la maitriser : allongez-vous sur le dos. Laissez votre corps se détendre et votre diaphragme se dégager naturellement. Le souffle va et vient tout seul, s’approfondit. Le mental s’équilibre. D’ailleurs, c’est souvent bien plus facile d’être aligné et confortable quand on est allongé plutôt qu’assis. Allongé, c’est aussi plus simple de ne plus bouger. Donc pas besoin de s’occuper de sa posture pendant la pratique du pranayama. On s’abandonne entièrement à son souffle !

Attention, il ne s’agit pas simplement de s’étaler sur le sol les yeux fermés ! Chaque étape du déploiement de cette asana demande une exécution minutieuse et attentive, afin de diriger le corps et l’esprit vers le calme, la spatialité et la sensation de neutralité. C’est une étape indispensable pour apprendre à établir le silence du corps.

S’allonger en respectant les petits tips de Sandrine demande peu d’entrainement.

