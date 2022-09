Ce week-end, Biot se métamorphose en verrerie géante

Les verriers ont donné à Biot une renommée internationale. Les générations d’artistes et créateurs qui se sont transmis leur savoir-faire et leurs secrets d’ateliers font de cette commune aujourd’hui encore, l’un des fers de lance de la création du verre contemporain. On le surnomme d’ailleurs le village des souffleurs de verre.

Pour mettre en lumière ce savoir-faire et perpétuer la tradition, on y organise le « Biot International Glass Festival ». Le temps d’un week-end, ce festival va faire de Biot une verrerie géante en plein air. L’art de la verrerie y sera décliné sous toutes ses formes. 100 verriers de 20 nationalités y sont attendus pour 200 heures de show et la présentation de 500 œuvres dans 10 lieux d’exposition.

Au programme : expositions, marché d’art, animations tout public (ateliers et démonstrations de soufflage de verre et de sucre en plein air, etc.), conférences et tables rondes, visites des ateliers des maîtres-verriers biotois, performances artistiques, défilé, concerts.

Le parrain de cette 3e édition n’est autre que l’Italien Lino Tagliapietra, l’un des plus grands maîtres verriers au monde. L’Américain David Walters et la Française Julie Legrand sont les autres invités d’honneur.

Président de l’association So BIG, le verrier biotois Nicolas Laty nous présente l’événement et évoque son parcours.