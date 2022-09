Le tourisme durable : en quoi ça consiste ?

Plongeon dans le tourisme durable avec Christine Pianigiani. L’objectif du tourisme durable est de réduire notre empreinte écologique et notre empreinte carbone. Et vous allez le vois, il est possible de voyager tout en préservant la nature et les paysages !

Le tourisme durable : ses missions

Pour être durable, le tourisme doit remplir plusieurs critères. Il doit être supportable à long terme sur le plan écologique et être viable sur le plan économique. Ce tourisme se veut aussi équitable sur le plan éthique et social pour les populations locales. L’idée est de réduire notre empreinte écologique et notre empreinte carbone. La première désigne la pression exercée par l’homme sur son environnement. D’ailleurs, avec nos comportements actuels on sait qu’il faudrait 2,7 terres si tout le monde consommait comme nous.

L’empreinte carbone est plutôt l’indicateur qui comptabilise les gaz à effet de serre induits par notre consommation. A ce jour, elle s’élève en moyenne à 11 tonnes par personne. Il faudra la faire descendre jusqu’à 2 tonnes selon le rapport du GIEC.

Enfin, côté chiffre, l’impact du tourisme représente 11% des émissions de gaz à effet de serre des Français.

Comment passer au tourisme durable ?

Première étape : favorisez les transports doux ou en commun en vacances. Evidemment, limiter au maximum les déchets et toujours les jeter au bon endroit quand on en a ! D’ailleurs n’hésitez pas à miser sur un équipement réutilisable pour vos sorties. Vous pouvez vous munir de gourdes, pailles réutilisables, sacs et serviettes en tissus. Si vous êtes un fou de randonnée, privilégiez la seconde main, la location ou le prêt pour vous équiper.

Une fois sur place, pensez à consommer local. C’est hyper important de faire travailler les artisans, commerçants locaux pour maintenir le tissu économique.

Pour les activités, il est essentiel de choisir des loisirs respectueux des animaux et de l’environnement !

Si vous avez besoin de conseils pour vous lancer, retrouvez le Festival Envie d’Ailleurs en avril 2023 du côté de Mouans Sartoux !

Christine, la fondatrice du Festival, sera d’ailleurs présente !