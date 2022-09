Le poids des secrets de famille nous concerne tous ! En cause notamment : cette croyance quasi universelle « Toute vérité n’est pas bonne à dire ou à entendre« . Pourtant, même si une vérité est cachée, l’enfant a toujours l’intuition de son histoire. Il la portera d’ailleurs aussi longtemps que le mensonge durera !

Le poids des secrets de famille : pourquoi gardons-nous le silence ?

Les secrets de famille sont incontournables. Ils existent parce que parfois la vérité est trop lourde à dévoiler, voire honteuse à assumer. Alors, tout est passé sous silence. C’est comme ça que naissent les souffrances et autres schémas répétitifs du passé, non traités par nos ancêtres.

La psychogénéalogie est claire : nos morts sont invisibles mais sont bien présents. Ils hantent nos arbres généalogiques. C’est comme ça que beaucoup d’entre nous se retrouvent à porter le poids de leurs ancêtres ! Il s’agit de valises qui ne nous appartiennent pas ! Il est donc important de sortir de leur ombre, de se libérer des secrets et des non-dits.

Peut-on se libérer du poids des secrets de famille ?

On peut bien sûr citer les schémas répétitifs inexpliqués par exemple, certaines phobies aussi ou des troubles paniques. La psychogénéalogie propose donc d’étudier l’arbre généalogique pour aider chacun à se libérer. D’abord il va s’agir de faire une interprétation de l’histoire à travers les yeux du consultant. Là, on fait appel à ses mémoires personnelles et les liens qu’il entretient avec certains de ses ancêtres. Puis, la personne fera un travail de recherche notamment autour des dates de naissance et de décès précises sans oublier de questionner les vivants !

Lynda Pausé est coach en développement personnel. Vous la retrouvez sur Radio Monaco Feel Good chaque vendredi entre 9h et 12h !