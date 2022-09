Economies d’eau : mettre fin au gaspillage !

C’est une ressource extrêmement précieuse : l’eau. On en a réellement pris conscience cet été face à une sécheresse inédite. Alors aujourd’hui Florent Favier vous propose quelques astuces simples pour ne pas la gaspiller !

Economie d’eau : prendre conscience de sa valeur !

Et oui, c’est la première façon d’économiser l’eau : reprendre conscience de sa valeur. On a tendance à l’oublier parce qu’il n’y a rien de plus que d’ouvrir un robinet pour y boire. Finalement, cette ressource indispensable et limitée se transforme en une action quotidienne insignifiante et sans conséquence. Malheureusement, nous jetons jusqu’à plusieurs centaines de litre d’eau potable chaque jour.

Les bonnes pratiques

Evidemment, pensez toujours à fermer vos robinets dès que possible. C’est le cas quand vous vous savonnez les mains ou que vous vous brossez les dents. Par ailleurs, ne les ouvrez pas à fond, diminuez le débit des robinets, c’est un bon geste pour la planète. Il est conseillé de préférer les douches aux bains et de ne pas dépasser les 5 minutes, top chrono !

Lorsque vous préparez vos machines à laver ou votre lave-vaisselle, veillez à faire des machines bien remplies.

Autre conseil : traquez les éventuelles fuites d’eau. Pour cela, il suffit de relever votre compteur d’eau le soir, avant d’allers dormir. S’il a augmenté pendant la nuit, c’est qu’il y a une fuite. Un robinet qui fuit gaspille environ 120 litres/jour, une chasse d’eau c’est 600 litres !

Notez que sur les 123m3 annuels d’eau potable qu’un foyer consomme chaque année, seul 1% est bu



Les installations techniques pour économiser l’eau

Vous pouvez installer des mousseurs sur les robinets. Ils injectent de minuscules bulles d’air dans l’eau et réduisent le débit de 30 à 50%, sans perte de pression ni de confort. On trouve aussi des douchettes économes, comme celle d’Hydrao. Leur mission : limiter le débit et alerter sur la durée ! Ce petit investissement permet jusqu’à 75 % d’économie d’eau.

Pourquoi pas passer par un mitigeur thermostatique. Il diminue de 10 à 30% votre facture par rapport à un mitigeur classique. Si vous avez de la place, un collecteur d’eau de pluie est une belle alternative également !

Enfin si vous devez renouveler votre électroménager, l’étiquette énergie vous permettra de repérer les appareils les plus sobres en électricité mais aussi en eau : un peu plus chers à l’achat, ils seront très vite, rentabilisés !