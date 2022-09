ICI Concept Store fait la part belle à l’écoresponsabilité

Aujourd’hui, vous partez à la découverte d’ICI Concept Store ! Un espace de vie basé du côté de Nice et imaginé par Anne Grégoire. Une boutique qui met en avant des créations écoresponsables, le tout dans une ambiance chaleureuse !

Qualité et respect de l’environnement

Anne Grégoire, la fondatrice, a imaginé ICI Concept Store comme un lieu d’échange et de vie pour les Azuréens. Chaque mois, elle sélectionne et met en avant des créateurs de tous horizons mais avec un fil rouge : leur engagement. Tous doivent avoir une empreinte écoresponsable, bien loin des standards de la Fast Fashion.

Anne déniche donc des pépites françaises, locales, atypiques, originales .. et il y en a pour tous les goûts. Du prêt à porter, en passant par les accessoires, les bijoux, la décoration ou les arts de la table, rien n’est laissé au hasard pour se faire plaisir et/ou faire plaisir.

ICI Concept Store : un lieu polyvalent

En plus de l’espace de vente, la boutique offre un corner salon de thé et évènementiel.

Le coworking est aussi d’actualité pour travailler au calme. Anne Grégoire souhaite par ailleurs recevoir des créateurs et artisans pour des ateliers découverte, sans oublier les évènements professionnels.

ICI Concept Store, 24 rue Tonduti de l’Escarène – Ouvert du lundi au samedi – 10h – 19h