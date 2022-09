Maghnes Akliouche : « Je suis constamment en train d’apprendre »

A 20 ans, Maghnes Akliouche est le joueur qui monte à l’AS Monaco. Le talentueux milieu offensif a la confiance de son entraîneur et vient de fêter sa première titularisation en Ligue 1. Il se confie à Radio Monaco.

De ses premiers pas en Ligue 1 (contre Lyon) le 16 octobre 2021 à sa première titularisation le 20 septembre 2022 (à Reims), Maghnes Akliouche a fait, en un an, un pas de géant. Le gaucher avait intégré l’Academy durant l’été 2017 après avoir débuté à Villemomble et poursuivi sa préformation à l’US Torcy.

Cinq ans plus tard, Maghnes Akliouche est un membre à part entière du groupe professionnel de l’AS Monaco (il avait signé son premier contrat pro en février 2022). Philippe Clément lui accorde de plus en plus de temps de jeu. A l’intersaison, plusieurs clubs (Lille, Lorient) ont manifesté leur intérêt mais Akliouche assure ne pas s’être posé de question. Le gamin de Tremblay-en-France ne s’emballe pas.

« Je suis heureux que cela avance pour moi mais je garde les pieds sur terre. Il faut continuer à travailler. Progresser est mon objectif au quotidien »

Retrouvez l’interview exceptionnelle de Maghnes Akliouche en podcast. L’entretien a été réalisé en collaboration avec Monaco Tribune.