La bonne nutrition prévient l’apparition des maladies

Ce jeudi coup de projecteur sur la nutrition et son rôle majeur dans la prévention de l’apparition des maladies. Ce sera d’ailleurs le thème abordé lundi soir à Menton lors de la Conférence-Débat « Cultivons notre avenir, prévention cancers et maladies auto-immunes »

Entretien avec le professeur Henri Joyeux.

Une conférence autour de la nutrition animée par trois experts

MC.5 communication organise avec la ville de Menton cette conférence-débat lundi dès 19 heures au Palais de l’Europe. Objectif : sensibiliser les citoyens sur l’importance de privilégier une nutrition de qualité pour préserver sa santé. Et pour en parler, trois personnalités seront sur scène.

Le chef triplement étoilé Mauro Colagreco. Connu pour sa gastronomie d’excellence à retrouver notamment au coeur du Mirazur à Menton, Mauro Colagreco prône et pratique la gastronomie circulaire. Il la pense plus respectueuse de l’environnement et des hommes et n’hésite pas à favoriser le circuit court pour régaler les papilles de ses convives.

Christine Bouguet-Joyeux sera aussi présente. Elle est nutritionniste et a notamment écrit « Guide Pratique de Gastronomie Familiale » articulé autour de la nutrition !

Sans oublier le Professeur Henri Joyeux, chirurgien cancérologue. Depuis 30 ans, il planche sur les traitements des cancers et particulièrement sur les relations entre la nutrition et les maladies auto-immunes. Et avant d’être sur la scène du Palais de l’Europe à Menton, il nous a accordé une interview.

Comment assister à la conférence-débat ?

Si la nutrition et la prévention vous intéressent, vous pouvez vous munir de vos billets pour participer à cette conférence-débat. Vous pouvez les acheter juste ICI

RDV au Palais de l’Europe de Menton, lundi 3 octobre 2022 à 19h.