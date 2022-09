Votre prénom est-il vraiment le fruit du hasard ?

Votre prénom est-il un hasard ? C’est la question que l’on se pose aujourd’hui avec Lynda Pausé, coach en développement personnel. Dès notre naissance, voire notre conception, nous sommes déjà nommés. Evidemment, nous ne choisissons pas notre prénom. Ce sont nos proches qui s’y collent avant notre arrivée sur terre. Mais que veut-il dire vraiment ?

Mon prénom : d’où vient-il réellement ?

Puisque nous ne le choisissons pas, il est déjà primordial de savoir qui l’a sélectionné. C’est une information capitale dans l’étude de son projet sens. Le donneur du prénom aura un véritable impact sur l’énergie de l’enfant notamment. On peut aussi chercher à savoir à quel moment il a été choisi ou s’il est issu d’une tradition familiale par exemple.

Les différentes techniques de décodage

Il existe plusieurs techniques de décodage. On peut citer la numérologie, l’étymologie, la phonétique, la langue des oiseaux … En psychogénéalogie, il est important d’étudier son prénom puisqu’on considère que c’est un bagage légué à l’enfant à venir. Dans cette valise se trouvent des injustices, des abandons ou trahisons mais aussi de la réussite, de la fierté et de l’amour. Donc le prénom est notre identité à vie et nous inscrit dans une ou plusieurs mémoires de notre arbre généalogique.

Enfin dernier conseil : éviter les surnoms. C’est vrai qu’on adore donner des surnoms aux autres. C’est une marque d’affection et de proximité. Pourtant les surnoms et autres diminutifs changent la vibration du prénom et par conséquent celle de l’enfant.