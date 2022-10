L’éco-conduite : repenser son rapport à la vitesse et au temps

L’éco-conduite est plus que jamais d’actualité après l’explosion des prix du carburant. Mais qu’est ce que l’éco-conduite ? Quels principes appliquer au quotidien ? Les voitures électriques offrent-elles une alternative plus juste ? Réponse avec Florent Favier, conseiller en transition environnementale avec nous chaque lundi.

Qu’est ce que l’éco-conduite ?

C’est un principe d’efficience qui consiste à adapter sa conduite en choisissant la meilleure option entre le temps que nous prend un trajet et ce qu’il nous coûte en énergie ! De bonnes habitudes qui peuvent nous faire économiser entre 20 et 30% de carburant par plein ! Pour cela, il fait aussi repenser notre rapport à la route et au temps. Alors oui, certains trajets nous prendront un peu plus de temps en effet ! Le but c’est surtout de déconstruire la fausse logique que le temps gagné augmente à proportion de la vitesse. Par exemple : rouler deux fois plus vite ne fait pas gagner deux fois plus de temps dans les faits.

Rouler plus vite = consommer plus de carburant

En revanche, ce qui est certain c’est que plus notre vitesse augmente, plus nous consommons de carburant ! Et pour que tout soit bien clair, Florent nous donne quelques exemples.

Sur autoroute, rouler pendant 100 kilomètres à 130km/h au lieu de 110 nous fera gagner 8 minutes et demi (46 minutes au lieu de 54,50) mais vous fera consommer 1,3 litres de carburant en plus. Ça veut dire que pour gagner 1 heure de trajet en roulant à 130 au lieu de 110, nous consommerons 9,3 litres de carburant supplémentaires, soit plus de 18€ par heure gagnée (base : 1 litre = 1,98€).

Les principes de l’éco-conduite

Quand on roule en ville, ce sont les freinages et les accélérations qui grignotent le plus de carburant. Il est donc important d’adopter une conduite fluide. On préfère les accélérations lentes, des passages de vitesses rapides et l’utilisation du frein moteur dès que possible.

Pour réduire notre consommation on ne néglige pas le gonflage des pneus. S’ils sont sous-gonflés nous consommons plus !