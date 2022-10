Zize Dupanier, premier « one shot » de Monaco Live Productions

Monaco Live Productions revient sur le devant de la scène avec ses « one shot ». La société productrice des « Sérénissimes de l’Humour » organise deux spectacles d’humour hors festival : Zize Dupanier, le 21 octobre et Tom Villa le 1er décembre à l’Espace Léo Ferré.

C’est à un « one-maman show » délirant et pagnolesque que vous pourrez assister le vendredi 21 octobre à 20h30 à l’Espace Léo Ferré de Monaco.

Mi-cagole, mi-bourgeoise, Zize va marier son fils unique. Cette marseillaise déjantée, autoritaire et envahissante compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le « mariage du siècle ». La belle-famille suédoise n’a qu’à bien se tenir. Comme dit le dicton « Les amis on les choisit, la famille on la subit ». Pour réserver votre place, cliquez ici.

Après Zize Dupanier, c’est Tom Villa qui se produira sur la scène de l’Espace Léo Ferré. Ce sera le jeudi 1er décembre.