La sophrologie en entreprise : quels sont les bienfaits ?

La sophrologie en entreprise est à l’honneur ce mardi avec Ingrid Ferret. Dans le cadre de la prévention c’est une démarche utile pour dynamiser et consolider le bon fonctionnement d’une société et de ses équipes.

La sophrologie : prévenir plutôt que guérir

Cette méthode douce est effective face aux facteurs de risque psychosociaux comme la dépression ou encore le burn-out. Elle peut aussi aider à prévenir des troubles musculo-squelettiques comme les lombalgies et autres tendinites. Et pour finir, la sophrologie en entreprise joue sur la qualité de vie au travail. C’est la fameuse QVT : le bien-être au travail. Cela englobe l’ambiance, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le degré d’autonomie et de responsabilisation, et une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.

Les bienfaits de la sophrologie en entreprise

Lorsqu’une entreprise applique les principes de la QVT via la sophrologie cela permet par exemple de réduire l’absentéisme. Autre avantage : redynamiser les talents et le potentiel des employés. Cette discipline favorise également la créativité tout en amenant plus de cohésion dans les équipes!

Un accompagnement sur-mesure

Ingrid Ferret propose plusieurs possibilités. Elle anime les ateliers Prévenir & Agir pour sensibiliser les équipes et les cadres. C’est un atelier de 2h30 au sein de l’entreprise dans une salle pouvant accueillir de 10-20 personnes.

Il existe aussi de séances collectives pour entrer plus concrètement dans la pratique de la sophrologie. Le but : vous transmettre de nouveaux réflexes au quotidien. Elle vous fait pratiquer des exercices pour gérer le stress ou encore son temps et même les conflits.

Et enfin, les séances détente à pratiquer lors de la pause déjeuner pour se relaxer et récupérer.