Lanéva se met au rétrofit électrique pour la plaisance

Le Monaco Yacht Show s’est tenu du 28 septembre au 1er octobre. A cette occasion, Lanéva Boats a présenté sa nouvelle activité: la fabrication de kits pour transformer les petits bateaux de plaisance de luxe en 100% électriques. On en parle avec François Richard, l’un des fondateurs de la start-up monégasque. Il répond à Nathalie Michet.

Si vous passez du temps à Monaco vous avez sans doute aperçu un jour le Vesper de Lanéva Boats dans le port Hercule. Ce petit navire de luxe 100% électrique est le premier modèle de démonstration de la start-up monégasque. Mis à l’eau en 2019, il a depuis conquis Venise pour transporter dans la lagune les clients d’un hôtel de luxe.

Désormais tournée vers le Vesper II, Lanéva lance parallèlement une autre activité. Incubée à Monaco Tech, la start-up pousse un peu plus loin sa stratégie du 100% électrique. En effet, la marque propose de débarrasser day boats ou bateaux de lac haut-de-gamme des énergies fossiles. Pour cela, elle a mis au points des kits de retrofit industrialisés destinés à convertir les bateaux thermiques en électriques. Chaque kit contient ainsi un moteur et une batterie rechargeable. Il inclut également tous les accessoires électroniques et les pièces nécessaires. « Un peu comme un meuble Ikea« , résume François Richard, le PDG de la start-up.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lanéva 100% Electric (@laneva_boats)

Un Riva Ariston converti en électrique

A l’occasion du Monaco Yacht Show, Lanéva Boats a choisi de faire une démonstration sur un modèle emblématique de la petite plaisance. Il s’agit d’un Riva Ariston de 1961. Le kit de retrofit 100% électrique peut toutefois convenir à d’autres constructeurs comme Bœsch, Chris-Craft et Hacker Craft. L’entreprise s’adresse en priorité aux chantiers navals qui seront chargés de faire l’installation. Pour mener à bien ce projet, elle bénéficie du soutien de la Mission pour la Transition Energétique et du Fond Vert mis en place par le gouvernement de Monaco.

François Richard, le PDG de Lanéva Boats, répond à Nathalie Michet.