L’expiration : l’accompagner et l’allonger

Comme chaque mercredi vous apprenez à écouter et poser votre respiration avec Sandrine Vimes. Elle est professeure et formatrice de Yoga. Retrouvez-la à Cap d’Ail au coeur du centre Kaladvaita. Place aujourd’hui à l’expiration !

Accompagner son expiration pour la prolonger

Vous avez déjà expérimenté lors des interviews précédentes le souffle qui se manifestait sans aucun effort à la racine du nombril. Vous connaissez aussi les cinq vallées où s’engage graduellement le souffle UJJAYI. Pour progresser vers le stade deux, il va falloir accompagner l’expiration. Cela signifie la pousser plus longtemps et plus profondément jusque dans le bas ventre.

Comment procéder ?

Il faut savoir que l’inspiration est toujours spontanée. En revanche, l’expiration nécessite une activité volontaire. Pour l’allonger il faut s’entrainer à pousser son souffle de plus en plus loin. L’objectif est de se rendre compte que plus on vidange, plus on reçoit d’oxygène au moment de l’inspiration. Tous les détails avec Sandrine Vimes :