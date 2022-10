Adventure Lab : des chasses aux trésors en plein air!

Aujourd’hui, Christine Pianigini vous emmène faire une chasse au trésor avec Adventure Lab. Une application conviviale pour partager des moments en famille ou entre amis à Monaco, en France et partout dans le monde !

Adventure Lab : le géocoaching 2.0

Il s’agit d’une application totalement gratuite et qui propose pas moins de 3 000 chasses aux trésors. C’est un nouveau style de géocoaching. Pour en profiter c’est très simple ! Il vous suffit de vous munir de votre smartphone et de partir à la découverte du territoire. Lieux culturels, naturels, sites touristiques : rien n’est laissé au hasard pour apprendre en jouant. Sur la Côte d’Azur, Adventure Lab propose une soixantaine de chasses aux trésors. Vous devez donc choisir votre aventure et résoudre au fil des minutes les énigmes proposées. Sachez par ailleurs que l’application indique à chaque fois le thème et la durée de la chasse au trésor.

Les chasses aux trésors à Monaco avec Adventure Lab !

Vous avez toujours le choix de découvrir des lieux historiques, culturels, insolites ou en pleine nature. Et vous avez justement deux aventures disponibles en Principauté.

Vous pourrez ainsi partir sur les lieux de tournages de films ou sur les traces du Grand Prix de Monaco.

Pour celles et ceux qui préfèrent s’immerger en pleine nature, direction la presqu’île du Cap Ferrat en cinq étapes. Côté historique, cap sur Cemenelum l’ancienne cité romaine à Nice. Enfin, pour des envies plus insolites, il y a une chasse au trésor disponible en plein coeur de l’aéroport de Nice.

