Festival du Livre de Mouans-Sartoux : un bouillon de culture

Le 35e Festival du livre de Mouans-Sartoux (7-8-9 octobre) donne rendez-vous aux bibliophiles mais pas seulement. La manifestation, populaire et multiculturelle, s’ouvre de plus en plus aux films, aux spectacles, aux concerts et au théâtre.

Il n’était qu’un festival régional à sa conception. 35 ans plus tard, il est une référence. Le Festival du Livre de Mouans-Sartoux est classé parmi les quatre plus grands festivals du livre de France. On y attend 400 auteurs, 200 exposants, libraires et éditeurs, et plus de 50 000 visiteurs.

Au fil des ans, l’événement a su se renouveler et se diversifier pour devenir une grande manifestation populaire destinée à toutes les générations. Evidemment, le livre reste son ADN mais Marie-Louise Gourdon, sa créatrice et organisatrice en a fait, avec toute son équipe, un véritable bouillon de culture avec films (20 films projetés avec la présence de 14 réalisateurs et réalisatrices), théâtre, spectacles, lectures, concerts et même mix DJ !

Le festival est également devenu un forum d’échanges et de réflexion sur le monde d’aujourd’hui, l’actualité brûlante avec des invités prestigieux. Un festival engagé ?