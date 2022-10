L’importance du moment présent !

On le sait tous : se focaliser sur le moment présent est essentiel. C’est une façon de vivre pleinement sa vie sans être nostalgique du passé, ni inquiet pour le futur. Vivre dans le moment présent c’est donc être en contact avec ce qui se passe à un instant précis. Pourtant, ce n’est pas toujours si simple à appliquer au quotidien. Découvrez les tips de Lynda Pausé.

Le présent est à notre portée

En y réfléchissant bien, la vie se déroule toujours au moment présent. C’est au présent que vous allez prendre des décisions ou ressentir des émotions. Le passé n’existe plus, et le futur n’est pas encore arrivé. L’important c’est de bien comprendre que le présent est l’unique moment sur lequel vous pouvez avoir prise. Mais on est nombreux à avoir envie d’anticiper. C’est le cas quand on pense aux futures vacances ou à quand on ira enfin mieux. On dessine des plans mentaux, on se projette. Ou alors on se morfond dans la nostalgie, regrettant que la semaine de vacances ait été trop courte.

Toutes les anticipations du futur ont tendance à générer du stress et de l’anxiété. On regrette aussi le passé et on se retrouve hanté par nos peines.

Se réconcilier avec le passé et accepter l’imprévisible

Pour être focus sur le ici et maintenant, il est important de prendre conscience que le passé est immuable. En effet, vous ne pouvez y changer quoi que ce soit. En revanche, vous avez l’opportunité de faire un point sur tout ce que vous n’avez pas accompli ou fait de travers, pour mieux agir dans le présent !

De son côté, le futur est imprévisible. Evidemment il est important de vous fixer des objectifs à moyen et long terme, mais l’action sur chacun de ses objectifs se déroule uniquement au présent.

Comment vivre le moment présent

Première étape : apprendre à ne plus subir ses pensées. Dès qu’une peur apparait par exemple, tentez de rediriger votre pensée sur le ici et maintenant. La méditation peut vous aider à vous ancrer dans le moment présent tout comme la respiration en pleine conscience.

N’hésitez pas à cultiver la gratitude. Elle est idéale pour calmer les peurs liées aux projections d’un futur qui n’existe pas. En pratiquant la gratitude, vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, sur qui vous êtes.