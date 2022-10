Moyenne corniche: les travaux auront bien lieu aux portes de Monaco

Jeudi 6 octobre, la Métropole Nice Côte d’Azur a voté en faveur de deux projets destinés à fluidifier la circulation à l’entrée et à la sortie de Monaco du côté de Cap-d’Ail et de la Moyenne corniche. Le maire de la commune, Xavier Beck, était contre.

C’est l’un des points noirs de la circulation routière aux abords de la Principauté. Tous les matins et tous les soirs, aux heures de pointe, des milliers de travailleurs pendulaires en provenance de Nice et des communes des Alpes-Maritimes se retrouvent dans les embouteillages. Pour fluidifier la circulation sur la Moyenne-corniche et en direction de l’autoroute A8, la Métropole Nice Côte d’Azur et la Principauté ont donc mis au point un double projet: creuser une trémie souterraine à la sortie du tunnel Rainier III et élargir le carrefour situé à l’entrée du boulevard du Jardin Exotique, dit le « rond-point de l’hôpital ».

Le désarroi du Maire de Cap-d’Ail

Après plusieurs années de discussions, ces deux projets ont été votés hier par les Maires de la Métropole. Un vote organisé au grand dam de Xavier Beck. En effet, le Maire de Cap-d’Ail y était fermement opposé. Avant le vote, il a accusé le rapporteur – Joseph Segura, maire de Saint-Laurent-du-Var – d’avancer de faux arguments liés à la sécurité. S’adressant à Christian Estrosi, Xavier Beck a reproché à la métropole d’interférer dans les relations entre Cap-d’Ail et Monaco.

Sur le fond du dossier, il estime que les travaux ne feront gagner que quelques minutes aux automobilistes. De plus, il déplore la destruction prévue de nombreuses places de stationnement horodatées. Selon le maire de Cap-d’Ail, cela représente 35 000 euros par an. « J’avais proposé que la Principauté compense la perte de recettes et le stationnement mais je n’ai pas reçu de propositions« , a-t-il précisé.

Satisfaction à Monaco

Malgré ses arguments, l’élu local n’a pas réussi à rallier les autres maires à sa cause. Seuls une dizaine d’entre eux se sont abstenus. De son côté, le gouvernement princier a publié un communiqué pour se « féliciter » de la décision de mettre en œuvre le projet de trémie sur la Moyenne corniche. Il affirme que ce dispositif est indispensable « compte tenu des enjeux de fluidification de la circulation et de sécurité« . En revanche, l’exécutif monégasque n’a pas commenté l’adoption du deuxième projet. À savoir, celui qui concerne l’agrandissement du rond-point de l’hôpital et la suppression des fameuses places de stationnements.

À présent, on attend de savoir quand et comment ces grands travaux se dérouleront. Les autorités françaises et monégasques évaluent le budget à plus de 30 millions d’euros. Selon Monaco-Matin, la Principauté devrait ainsi prendre en charge 80% de l’enveloppe globale. Cet investissement témoigne de l’importance de de l’enjeu de la mobilité dans le petit Etat de 2 km2.

A Monaco, encore plus qu’ailleurs, il devient urgent de trouver des solutions à l’ampleur du trafic automobile. Selon les autorités, plus de 100 000 véhicules entrent et sortent de la Principauté chaque jour. Avec 44 chantiers en cours et une densité du trafic revenue au niveau de 2019, le Rocher multiplie les pistes pour trouver de l’air. Ainsi, une expérimentation est en cours dans les transports en commun. Depuis le lundi 3 octobre, l’accès aux autobus de la CAM est gratuit pour tout le monde. L’opération est prévue jusqu’au 27 novembre. Le gouvernement espère que cela encouragera les jeunes, les travailleurs et les séniors à ne pas prendre leur voiture pour effectuer les trajets intra-muros.