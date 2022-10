Chaque lundi vous retrouvez Florent Favier sur Radio Monaco Feel Good pour My positive Impact. Et cette fois il n’est pas seul. Florent est en compagnie de Bertrand Piccard, le fondateur et Président de la Fondation Solar Impulse. L’explorateur a identifié plus de 1000 solutions pour relever les défis environnementaux sans compromettre la croissance économique. Et aujourd’hui, il tire un « bilan » profondément optimiste tourné vers un avenir plus vertueux !

Bertrand Piccard : économie et écologie sont compatibles

Bertrand Piccard propose plus de 1000 solutions propres et rentables pour convaincre les décideurs politiques et économiques. Et il est formel : oui, la protection de l’environnement est fructueuse économiquement. Elle est créatrice d’emploi et offre de nouveaux débouchés. Ainsi, l’écologie est capable selon l’environnementaliste de tirer l’économie vers le haut. Ce sont ces arguments qui sont d’ailleurs nécessaires pour passer des promesses politiques aux réalités administratives.

En effet, Bertrand Piccard milite pour encourager la modernisation de la législation et ainsi faciliter l’émergence de solutions vertueuses sur le marché.

Une interview sous le signe de l'optimisme à retrouver juste ici :



