Comment bien communiquer en couple ? C’est une question fondamentale à laquelle répond aujourd’hui Julia Benard. Elle est hypnothérapeute, sexothérapeute et thérapeute de couple. Sa mission : vous aider à harmoniser vos échanges pour solidifier votre union.

Communiquer c’est avant tout savoir écouter

On a tous tendance à imaginer la communication comme une étape facile à gérer. Pourtant, lorsque nous échangeons avec notre moitié, on s’aperçoit vite des malentendus et des frictions qui peuvent apparaitre.

La communication dans le couple passe à travers différents filtres. On peut citer par exemple notre humeur, notre éducation ou encore le contexte. Alors, la première chose à appliquer quand on échange avec son partenaire est de savoir poser un temps d’écoute. Lui laisser la place de s’exprimer !

Quand c’est à notre tour, on mise sur la reformulation. En effet, il est essentiel d’être le plus clair et le plus précis possible pour éviter toute interprétation !

Enfin autre astuce : passer par la communication non violente. On préfèrera exprimer nos besoins et passer par le « Je », plutôt que de formuler des reproches avec le « Tu ».

Les freins à la bonne communication

Alors évidemment, même si on applique tous ces précieux conseils, on peut parfois se heurter à de l’incompréhension. Et c’est bien normal. Autre paramètre à bien prendre en compte : le fameux contexte. Généralement quand on a quelque chose sur le coeur, on a hâte de tout déverser à notre moitié. Pourtant, ce n’est pas toujours le bon moment ! Alors on hésite pas à l’interroger sur sa disponibilité avant de se lancer

Enfin, à votre avis : doit-on tout se dire en couple ? Ecoutez la réponse de Julia Benard