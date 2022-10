Le marathon des Alpes-Maritimes, une course 5 étoiles

Le marathon Nice-Cannes séduit par la beauté de ses paysages et les lieux mythiques qu’il traverse. De la Promenade des Anglais à la Croisette, la prochaine édition se déroulera le dimanche 30 octobre.

Un départ sur la Promenade des Anglais à 500 mètres du Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée. Une arrivée sur le Boulevard de la Croisette face à l’Hôtel Martinez by Hyatt. Entre les deux, une succession de paysages à couper le souffle et un total de sept communes traversées : Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-les-Pins, Vallauris Golfe-Juan et Cannes. Le parcours est à 95% en bord de mer.

4 distances au choix

Bien sûr, courir un marathon (42,195 km) n’est pas à la portée de n’importe quel sportif du dimanche. Cela nécessite un entraînement régulier et une préparation intense et soignée. Mais pour que l’événement soit accessible au plus grand nombre, Azur Sport Organisation propose trois autres formats : Un 20 km de Nice à Villeneuve-Loubet, un relais à deux de 2×21 km et enfin un marathon relais à trois, quatre, cinq ou six relayeurs pour participer à la fête à son rythme avec des distances adaptées à tous de 3 à 30,5 km.

Une course internationale

Cette année, Pascal Thiriot, le président d’Azur Sport Organisation attend 10 000 participants dont 6 000 sur l’épreuve reine (retrouvez ci-dessous son interview en podcast). 26% des coureurs sont des étrangers avec les Anglais comme première nationalité représentée.