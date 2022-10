Partir en randonnée ça fait rêver ! Encore faut-il bien s’équiper ! Et bien, votre smartphone peut être un véritable allié, à condition de choisir les bonnes applications. Petite sélection ce jeudi de Christine Pianigiani, fondatrice du Festival Envie d’Ailleurs.

Les applications indispensables pour la randonnée

Parmi les indispensables vous pouvez compter sur Visorando qui référence plus de mille randonnées en France. Si vous avez peur de vous perdre, cap sur Iphigénie. Une vraie coéquipière qui propose une cartographie mondiale et permet de connaitre sa position à tout moment ! Pour le temps, direction Météo Ciel. Elle offre des prévisions précises sur les sept prochains jours. Et puis si vous avez à coeur de découvrir l’environnement qui vous entoure : PlantNet aide à reconnaitre les plantes, arbres ou fleurs. Il suffit de les photographier pour obtenir une fiche d’identification complète. Birdnet est aussi très pratique cette fois pour « shazamer » le chant des oiseaux ! Sans oublier PeakFinder qui permet de reconnaître les sommets des montagnes.

Les fondamentaux pour préparer sa sortie

Evidemment, avant de vous lancer à la conquête des plus belles balades de la région, équipez-vous. Ne lésinez pas sur la qualité des chaussures. On oublie pas le trio sac à dos, casquettes et lunettes de soleil. Même en plein été, il est conseillé de toujours partir avec une veste imperméable et des gants en cas de changement de météo.

N’oubliez pas de vous munir d’eau et de nourriture. Votre téléphone doit etre bien chargé. Bien sur carte et tracé sont indispensables. Vous pouvez également emporter une crème solaire, une lampe frontale et une trousse de secours. Enfin, pensez bien à prévenir vos proches lorsque vous partez en randonnée !