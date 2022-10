Les jets privés : analyse d’une polémique

C’est la polémique du moment : les jets privés ! Décryptage de ce phénomène qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaine avec Florent Favier.

Blâmer les utilisateurs de jets privés : bonne ou mauvaise idée ?

Et bien non, interdire ou juger ne fait pas avancer les choses. Ces personnes croient bien faire, elles s’expriment du point de vue morale et sont donc dans le jugement. Résultat : ça provoque l’effet inverse et ça a tendance à radicaliser les positions. Ainsi, on s’aperçoit qu’attaquer une personne d’un point de vue morale est contre-productif, même si ce qu’elle fait est négatif pour l’environnement. Evidemment, il y a tout de même assez peu de situations dans lesquelles l’utilisation des jets privés est justifiable. Mais selon Florent Favier, il est plus efficace de montrer des exemples positifs pour éveiller les consciences.

Un PDG a augmenté sa productivité

Pour illustrer son propos, Florent Favier présente l’exemple d’un PDG. Il dirige une grande entreprise agroalimentaire en France. Depuis quelques mois, il a délaissé son jet privé pour prendre le train pour faire le tour de ses sites d’exploitations. Il profite du voyage qui est plus long pour approfondir des dossiers.

Et comme, il reste souvent une nuit pour dormir, il rencontre des agriculteurs. Ce qu’il n’avait pas le temps de faire avant. Au fil des mois, il a pu augmenter sa capacité de production, la qualité de ses produits et de ses rendements de manière bien plus efficace qu’en jouant au patrons pressé qui prend son jet. Une habitude délaissée pour être au plus proche de son business et de ses salariés.

Si on élargit la sobriété aux plans humains et environnementaux, on change de regard sur bien des aspects de nos vies.