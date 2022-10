La sophrologie pour les femmes enceintes

La sophrologie est-elle bénéfique pour les femmes enceintes ? Les explications avec Ingrid Ferret.

La sophrologie prénatale

Cela va permettre à la maman de vivre plus sereinement sa grossesse ainsi que l’accouchement. Grâce à des exercices de respiration, de relaxation u encore de visualisation ciblée.

Les séances permettent de mieux préparer l’arrivée de bébé et d’être plus serein en apprenant à gérer sa respiration ou d’optimiser sa détente musculaire.

Mais aussi de mieux gérer les émotions liées à cette grossesse comme le stress ou les angoisses.

A quel moment de la grossesse ?

Ingrid Ferret nous explique les bienfaits de la sophrologie sur les trois trimestres.

Au premier trimestre, le corps de la femme change beaucoup. Elle aide à mieux gérer les nausées, les maux de tête mais aussi les bouleversements hormonaux.

Pour le second trimestre, la sophrologie permet de se connecter avec son bébé et de créer un lien avant la naissance avec des exercices de visualisations par exemple.

Enfin pour le dernier trimestre, ça permet de bien se préparer pour le jour J, de mieux contrôler les contractions et d’accompagner son bébé.

La sophrologie peut aussi continuer après la naissance puisque la maman commence une nouvelle vie. Ca va aider à faire face à la fatigue, au baby-blues, à retrouver un équilibre familiale ou encore à reprendre le travail.