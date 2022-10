L’infidélité signe-t-elle la fin du couple ?

Doit-on pardonner l’infidélité ? C’est une question fondamentale à laquelle répond aujourd’hui Julia Benard. Elle est hypnothérapeute, sexothérapeute et thérapeute de couple. Sa mission : vous aider à harmoniser vos échanges pour solidifier votre union.

Premier point important : la fidélité varie d’un couple à l’autre. Sa définition est donc à envisager avec votre partenaire.

Pourquoi est-on infidèle ?

Il existe plusieurs facteurs, mais on peut parler d’un symptôme du couple. On peut citer la perte de communication ou l’envie de fuir les conflits. Souvent, on va tromper la personne avec qui on est parce qu’on se cherche. Evidemment, il y aura des conséquences pour les deux personnes. La personne blessée va se sentir seule, elle va être stressée et ça peut aller jusqu’à la dépression. Et celle qui a trompé doit aussi vivre avec le sentiment de culpabilité.

Doit-on avouer l’infidélité ?

C’est propre à chacun et il faut au préalable se poser les bonnes questions. En quoi ça va soulager ma conscience ? Est-ce que si je le dis c’est parce que je n’ai pas envie de mensonges dans mon couple ?

Le fautif aura tendance à se positionner en enfant pour essayer de se donner bonne conscience, de se décharger d’un poids. S’il veut en parler, il doit y mettre les formes. En effet, la personne en face peut perdre confiance en elle suite à l’infidélité. C’est donc quelque chose à mesurer en fonction de son couple et de ses valeurs.

En revanche, il est clair que si les infidélités se répètent ou durent, le partenaire peut finir par le sentir et le découvrir.

Doit-on pardonner ?

Beaucoup de couples veulent essayer de se reconstruire après ça, ils vont se remettre en question. Le pardon est une réelle étape à passer. L’infidélité réveille souvent la blessure de la trahison. Le pardon doit venir des deux parties, et surtout l’infidèle doit laisser du temps à son conjoint pour se reconstruire.

L’infidélité ne signifie pas toujours la fin du couple, ça peut être un nouveau départ.