Tout ce qu’il faut savoir sur le Sportel Monaco et les Sportel Awards

Du 22 au 24 octobre, les Sportel Awards mettront à l’honneur les plus belles séquences sportives de l’année et des champions de tous horizons. Le salon Sportel, leader dans le business des droits sportifs prendra le relais au Grimaldi Forum (24-26 octobre).

Les Sportel Awards ont été créés en 1990 à l’initiative de Georges Bertellotti, journaliste monégasque et sportif passionné. Placé sous la Présidence d’Honneur de S.A.S. le Prince Albert II, l’événement met en lumière l’ensemble des disciplines sportives et leurs champions.

Il s’agit avant tout d’une compétition internationale qui récompense, à travers différentes catégories, les meilleures séquences sportives de l’année écoulée. La cérémonie de remise des prix aura lieu le lundi 24 octobre, au Grimaldi Forum, à partir de 19 heures.

Des célébrités du monde du sport se succèderont sur le tapis rouge et sur la scène de la salle Prince Pierre pour récompenser les lauréats. Cette année, le jury est présidé par le double champion du monde UFC Georges Saint-Pierre, considéré comme l’un des plus grands combattants en MMA de toute l’histoire.

C’est aussi une série d’événements permettant la rencontre entre de grands champions et leur public : projections, séances de dédicaces, etc. Les Sportel Awards sont organisés en marge de Sportel Monaco, salon leader spécialisé dans les droits médias des contenus sportifs et des technologies.

Laurent Puons, vice-président délégué de Monaco Mediax, la société organisatrice des Sportel Awards et de Sportel Monaco était notre invité dans « Le Club Radio Monaco ». Retrouvez son interview en podcast.