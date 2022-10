À la découverte de la Siagne en paddle

Partons à la découverte de la Siagne aujourd’hui ! Christine Pianigiani nous embarque à bord de son paddle.

La vallée de la Siagne

Le paddle est encore une très bonne activité de saison. Il fait beau et les températures sont toujours aussi douces. Il faut que vous comptiez une matinée pour bien prendre votre temps et apprécier l’activité. Nous partons aujourd’hui du bord de mer de la plage Robinson à Mandelieu. Ensuite, il faut prendre l’embouchure de la Siagne. Vous pourrez observer les golfeurs qui empruntent le bac pour traverser la rivière pour un autre parcours. D’ailleurs, sachez que c’est le golf le plus ancien de la Côte d’Azur avec ses pins parasols centenaires.

Un univers apaisant

Une balade idéale pour profiter d’une parenthèse en pleine nature entre faune et flore luxuriantes. Vous serez également entourés par les promeneurs sur les berges et les capitaines des bateaux électriques. Au retour, vous croiserez un petit port avec de nombreux bateaux à admirer, notamment ceux qui se rendent sur les Iles de Lérins. Si vous avez encore quelques forces, n’hésitez pas à rallonger la balade jusqu’au Château de la Napoule. Pour les moins courageux, vous aurez l’occasion de profiter de la belle plage Robinson avec son eau cristalline et son sable fin.