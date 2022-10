Place à la grande braderie de la Croix-Rouge Monégasque

Ces vendredi 21 et samedi 22 octobre 2022, la Croix-Rouge monégasque investit l’Espace Fontvieille pour sa grande braderie annuelle. Objectif: financer les actions menées par les jeunes bénévoles de l’association en faveur des personnes âgées. Nathalie Michet reçoit Danielle Cottalorda, responsable de la communication au sein de la Croix-Rouge Monégasque.

C’est l’un des temps forts de la vie associative en Principauté. La Croix-Rouge Monégasque organise ce week-end sa grande braderie annuelle. L’événement se tient en effet les vendredi 21 et samedi 22 octobre sous le chapiteau de l’Espace Fontvieille. Cette année, les recettes serviront en priorité à « renforcer le lien intergénérationnel« . Concrètement, l’objectif est de financer les actions menées par les jeunes bénévoles de la Croix-Rouge en faveur des personnes âgées.

Bonne action et bonnes affaires

Toutes les personnes en quêtes de bonnes affaires sont donc les bienvenues à la grande braderie. On pourra y trouver des vêtements de luxe de seconde-main en parfait état, des accessoires de mode, des objets de déco ou encore de l’ameublement. De plus, il y aura des animations et notamment une tombola samedi après-midi.

Infos pratiques: de 10h à 18h vendredi 21 octobre et de 10h à 17h samedi 22 octobre à l’espace Fontvieille de Monaco. Tarif réduit au Parking du Stade Louis II pour les visiteurs de la grande braderie.