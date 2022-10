Comment faire des rencontres et les entretenir ?

Réseaux sociaux, le manque de temps, le travail, le télétravail s’installent de plus en plus dans notre mode de vie. Résultat : il est devenu difficile de faire des rencontres. Lynda Pausé, coach en développement personnel vous donne quelques conseils.

Comment prendre contact ?

Beaucoup de personnes se sentent seules et isolées et n’osent pas aller vers les autres. Ce frein est souvent lié à la blessure du rejet. D’autres éprouvent encore la blessure de la trahison et n’arrivent pas à faire confiance. Des facteurs qui créent un état émotionnel alliant découragement et peurs.

Tout d’abord, on peut changer sa vision et travailler sur ses croyances limitantes sur les autres. Ensuite, pourquoi pas trouver une activité à pratiquer en groupe. Cela peut être du sport, du théâtre ou encore un groupe de parole. Le plus important c’est de pouvoir rencontrer du monde à travers ses loisirs.

Et après ?

Prochaine étape : oser aller vers l’autre . Dans un premier temps, essayez de dénicher une personne ressource, quelqu’un qui semble être bienveillant pour engager la conversation. Dès que le lien se crée et pour le préserver, intéressez-vous à l’autre, proposez-lui de vous voir à l’extérieur. Peu à peu la connaissance va laisser place à l’amitié. A cet instant, vous serez en mesure de proposer des activités et même de vous confier sur quelques aspects de votre vie. N’hésitez pas à enlever les masques et à montrer votre vulnérabilité.

Une relation se construit à deux et chacun a sa part de responsabilité.