L’EFT : une méthode douce pour libérer les émotions

L’EFT (Emotional Freedom Technique) est une méthode pour se débarrasser de ses souvenirs traumatisants ou de ses douleurs chroniques. Lisa Grougnet, naturopathe et patricienne en EFT sur la Côte d’Azur nous explique cette technique.

Libérer nos émotions avec l’EFT

On va se connecter au souvenir qui nous procure une mauvaise émotion. Par exemple, un accident de voiture, un décès ou même une addiction. Le thérapeute va faire en sorte que nous restions sur ce moment, cette émotion. Il va nous poser des questions sur notre ressenti. Puis, il va se mettre face à nous, comme un effet miroir avant de tapoter les méridiens qui sont sur notre corps. Ce sont les fameux points d’acupunctures situés sur le visage, le torse et les mains. En parallèle, le praticien va construire des phrases sur les émotions et sensations que nous éprouvons.

Par la suite, nous allons fermer les yeux pour nous reconnecter à notre souvenir. Côté résultats : ils sont quasi immédiats. A l’issue de la ou des séances, nous ne ressentirons plus de peur et serons capables de prendre du recul. En clair, Lisa déconnecte l’émotion de ce souvenir.

L’EFT pour les douleurs chroniques

Selon Lisa Grougnet les douleurs sont toujours reliées à une émotion. Le thérapeute va se baser sur la douleur pour aller débusquer l’émotion qui se cache derrière. L’EFT est une thérapie douce et brève. Généralement, il ne faut pas énormément de séances pour sentir une amélioration. Evidemment, s’il s’agit d’un traumatisme lourd, il faudra s’armer d’un peu plus de patience et d’accompagnement.

Bonne nouvelle : quand une émotion a été déprogrammée du souvenir, nous sommes libérés pour toujours.

Il n’y aura pas de réminiscence.