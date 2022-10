Être végétarien : quel avenir ?

Octobre est le mois dédié au végétarisme. De plus en plus de restaurants affichent la mention « végétarien » à la carte mais cela aurait un effet négatif les consommateurs. Analyse avec Florent Favier, conseiller en transition environnementale avec nous chaque lundi.



Manger moins de viande est nécessaire

L’alimentation à base de viande a été systématisée au début du XXème siècle avec l’essor de l’agriculture intensive et la création des grandes surfaces. On a mis beaucoup de temps à comprendre l’impact de cette consommation excessive sur notre santé et l’environnement. La production de viande a en effet des répercussions négatives sur le climat et la biodiversité. Par exemple, il faut raser des hectares de forêts pour faire pousser des céréales pour nourrir les animaux.

La mention « végétarien » repousse les clients

D’abord, tous les consommateurs ne sont pas prêt à ne plus manger de viandes. D’après un sondage Opinion Way en 2016, seul 10% des français voulaient devenir végétariens. Aujourd’hui, on est environ à 18% de la population donc la majorité continue de consommer des produits d’origine animale.

Une étude menée par la London School of Economics confirme que quand un plat est labellisé « végétarien » dans un restaurant, il ne va pas être choisi.

Un non-végétarien ne prendra pas ce plat pensant qu’il ne lui est pas destiné. Il peut l’as

Pour lui, ça ne va pas être forcément un plat nourrissant ou il va l’assimiler à un régime contraignant.

Florent Favier pense que la mention « végétarien » provoque une forme de confusion avec les menus végan.

Dans les enjeux du végétarisme, la part que prendront les restaurants est importante, alors autant l’optimiser !